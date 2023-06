Torna l'inziativa "Penne fiorita" per colorare i balconi e i davanzali del centro storico

L'amministrazione comunale di Penne ripropone l'iniziativa "Penne fiorita- un angolo da adottare". Dopo il successo delle prime due edizioni, torna questa curiosa e suggestiva manifestazione che punta a colorare con fiori e piante gli angoli, i balconi e i davanzali del centro storico del capoluogo vestino. L'iniziativa, organizzata dall'associazione "Artigianarte Penne" con il patrocinio del Comune è promossa e animata da Carla Napoletani.

"Tutti i residenti e commercianti del centro storico sono invitati a partecipare, e per i non residenti nel centro storico c'è la possibilità di adottare e allestire, con fiori e piante, un angolo di Penne. " ha fatto sapere l'assessore con delega al decoro urbano Pina Tulli. In questo modo si intende rendere ancora più attrattivo e vivo il centro storico della città, anche in vista dei mesi estivi e dell'arrivo dei turisti. Per informazioni e per aderire: 3284783921.