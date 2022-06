Tornano i fiori nelle piazzette di Penne: al via le nuove piantumazioni

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di piantumazione dei fiori nelle piazzette e strade del centro di Penne. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che l'intervento è stato possibile anche grazie al supporto delle associaizoni Pro Loco "Città di Penne", Pulsar e Italia Nostra come ha spiegato il vice sindaco Pina Tulli. In questo modo, le principali piazzette torneranno ad essere fiorite e colorate per migliorare i decoro urbano della città:

"Ringrazio i volontari per l'iniziativa che ci vede lavorare tutti insieme per rendere accogliente la nostra città a turisti e visitatori".