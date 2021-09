Per le elezioni comunali a Penne il vicesindaco Ferrante sostiene la candidatura di Angela Pizzi (Pd)

Angela Pizzi, candidato sindaco per il Partito Democratico a Penne, sarà sostenuta da diverse anime del centrosinistra vestino, e da altri pezzi della comunità cittadina come il vicesindaco Vincenzo Ferrante. Con la Pizzi ci sarà anche l'ex assessore al sociale della giunta Semproni Lorenza di Vincenzo ed il consigliere capogruppo di PenneViva, Manfredo Mergiotti.

In vista delle elezioni comunali, il Pd intende riprendere in mano il governo cittadino. La Pizzi, stimato dirigente scolastico dell'istituto Marconi e mamma di tre bambini, ha sempre dato priorità al sociale impegnandosi con azione cattolica e con gli scout. Ferrante, parlando della candidata sindaco, ha commentato:

“Donna dedita non solo all’ascolto e all’interesse collettivo, ma colei la quale è in grado di sintetizzare aspetti molteplici che possono abbracciare le problematiche di un intero territorio. Per questa ragione credo che lei potrebbe dare lusso non solo alla nostra città, che deve tornare centrale nel territorio vestino, ma all’intera collettività della provincia di Pescara.

Le problematiche sono tante e complesse che in questo momento sono annidiate sul nostro

territorio e lei sarà, conoscendola, la persona più idonea per affrontarle. Ci sarà un appoggio incondizionato non solo durante la campagna elettorale, ma per tutto il mandato amministrativo”