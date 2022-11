A Penne gli eventi natalizi partono con "Castagne e vini", e torna la casa di Babbo Natale

Si apriranno il 3 e 4 dicembre a Penne le manifestazioni organizzate dal Comune per le feste natalizie. Nel primo fine settimana di dicembre, infatti, appuntamnto con "Castagne e vinicon i sapori vestini" in piazzetta XX settembre. Saranno proposti menù e piatti tipici dalle 17 alle 22, come fa sapere il consigliere comunale delegato agli eventi Antonio Vellante. Fra i piatti da poter gustare cotiche e fagioli, crispelle farcite, ovviamente le castagne e vini di varie cantine della zona.

Sempre per le feste natalizie, la Pro Loco di Penne fa sapere che tornerà l'appuntamento con la casa di Babbo Natale dedicata ai più piccoli nel parco del sole, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sarà necessario prenotarsi e la casa sarà a disposizione il 10,11, 17, 18 e 23 dicembre. Per accedere è necessaria la prenotazione chiamando 3299414179 o 3401973176.