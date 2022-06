Due mesi di eventi sparsi per la città a Penne: presentato il cartellone estivo

Concerti, mostre d'arte e fotografiche, ed ancora spettacoli teatrali e street food. Due mesi ricchi di eventi a Penne con l'amministrazione comunale che ha presentato il cartellone degli eventi allestito per i mesi di luglio e agosto. Eventi sparsi in varie location della città: centro storico, viale Ringa, chiostro di San Domenico, piazza Luca Da Penne ed anche le contrade come Roccafinadamo.

Il cartellone è stato curato dal consigliere comunale con delega agli eventi Antonio Vellante, in collaborazione con le associazioni cittadine. Da segnalare il premio internazionale di letteratura "Città di Penne" il 30 luglio, la notte bianca il 13 agosto e diversi appuntamenti con lo street food sempre nel mese di agosto.