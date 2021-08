Per le elezioni comunali a Penne il PD sostiene la candidata Angela Pizzi

Il Pd sosterrà la candidatura di Angela Pizzi, dirigente scolastica dell'istituto Marconi , alle elezioni comunali di Penne. La decisione è emersa al termine dell'assemblea del circolo del Partito Democratico alla presenza del segretario provinciale Nicola Maiale e il segretario regionale Michele Fina.

Il segretario cittadino Andrea Vecchiotti ha commentato:

"Come Pd daremo tutto il nostro contributo in termini di idee e proposte per rilanciare l'azione amministrativa pennese affronteremo le sfide con l'entusiasmo, la determinazione e la lungimiranza che caratterizzano Angela Pizzi. Finalmente la città potrà essere rappresentata da una donna che già ha dimostrato il proprio attaccamento alla comunità pennese, lottando strenuamente per la difesa e la valorizzazione dell'istituto che dirige. La stessa tenacia Angela Pizzi la metterà nel ricostruire il tessuto sociale, economico, lavorativo e culturale di Penne, guardando sia al presente che al futuro della città.

Ottima la partecipazione all'assemblra con cittadini, associazioni, professionisti, operai e docenti che si sono aggregati al progetto politico che mette al centro il contrasto allo spopolamento dei territori:

"Nei prossimi giorni continueremo ad ascoltare tutte le realtà locali ed insieme costruire e approfondire un progetto politico ben strutturato"