Due milioni di euro dal Pnrr per riqualificare il centro Collalto e l'ex tribunale di Penne

Buone notizie per la comunità vestina. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che sono stati ufficialmente stanziati dal Pnrr 2 milioni di euro spalmati su due interventi differenti ovvero il recupero e la riqualificazione del centro ambientale "Bellini" Lapiss Collalto e l'ex tribunale in largo San Giovanni Battista.

Per quanto riguarda il primo intervento, l'amministrazione guidata da Gilberto Petrucci, saranno messi a disposizione 550 mila euro, il secondo invece riceverà 1,450 milioni di euro. L'assessore Valentina Chiarella ha dichiarato:

"Con questo intervento andremo a recuperare il complesso edilizio dell'ex tribunale, tra cui la sala delle maioliche e le opere interne attualmente interdette a causa del sisma e miglioreremo il centro ambientale Bellini e il Lapiss di Collalto. Dal Pnrr abbiamo ottenuto fondi importanti, circa 6 milioni di euro; gli interventi saranno appaltati tutti nel corso del 2023."

Inoltre l'amministrazione comunale è al lavoro per ottenere fondi anche per il recupero del complesso monumentale di Colleromano e nuove risorse per eliminare il dissesto idrogeoligoco nelle strade comunali.