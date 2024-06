Droga e contanti in auto e nella sua abitazione: arrestato dai carabinieri di Penne

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Penne hanno arrestato un 51enne originario di un paese dell'area vestina, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, l'uomo è stato fermato a bordo della sua auto.. Sin dal primo momento però,quello che doveva essere un semplice controllo di routine, si è trasformato in un controllo ben più accurato, datosi che l'uomo ha mostrato subito una forte agitazione. Nella tasca dei pantaloni nascondeva 7 dosi termosaldate di cocaina, oltre a 4000 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento delladroga e l'ulteriore somma in contanti di 18000 euro circa. Il materiale sarà utile aglo inquirenti per le indagini sulle attività illecite svolte dall'uomo. Una volta arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima,