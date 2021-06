Donna morta per strada dopo un malore, tragedia a Penne

Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. A stroncarla è stato un arresto cardiocircolatorio

Tragedia ieri sera a Penne, dove una 72enne è morta per strada improvvisamente mentre si stava dirigendo con il marito verso la guardia medica dopo aver accusato un malore.

Secondo quanto riferito dai carabinieri del capoluogo vestino, l'anziana è deceduta per cause naturali. Il fatto si è verificato lungo via Caselli. Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: a stroncarla è stato un arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche il 118.