Penne accoglie il suo concittadino David Reicher, figlio di una delle vittime delle Fosse ardeatine [FOTO]

Tanta emozione a Penne nei giorni scorsi per l'arrivo di David Reicher e la sua famiglia. David, ebreo, è il figlio di Marian Reicher, una delle vittime della strage delle Fosse Ardeatine, identificata solo nel 2020. David è nato a Penne, nel 1943. Dopo il parto, avvenuto nell’ospedale “San Massimo”, il medico, dott. Forni, “falsificò” il suo atto di nascita, consentendo al piccolo di non essere deportato (Daniele, anziché David, di razza ariana). La sua famiglia era sfollata a Penne.

Ad accoglierlo con gioia e calore l'amministrazione comunale durante una cerimonia organizzata dall'università della liberEtà. La sua storia è stata scoperta per caso dal giornalista pennese Luciano Gelsumino. Era la prima volta, dopo la nascita, che David tornava a Penne. Fu proprio quella falsificazione dell'atto di nascita che probabilmente gli salvò la vita.

Il papà invece venne catturato dopo un rastrellamento e poi rinchiuso nel carcere di Regina Coeli (cella 387), a Roma: fu giustiziato in via Ardeatina il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione tedesche come rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, compiuto il 23 marzo da membri dei GAP romani. Aveva 41 anni, lasciò moglie e due figli.

Questa sera 24 marz , alle ore 23, Rai Tre dedicherà un documentario alla storia di David Reicher.