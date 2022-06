Covid, anche le micro imprese di Penne potranno beneficiare degli aiuti della Regione per i comuni in zona rossa

Anche le microimprese di Penne potranno beneficiare dei contributi a fondo perduto stanziati dalla Regione Abruzzo per i ristori Covid riguardanti i comuni inseriti in zona rossa. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che il comune vestino era stato infatti inserito fra quelli con le massime restrizioni a causa dell'aumento importante di contagi. Il bando fa riferimento alle micro imprese che pur essendo escluse dalle restrizioni imposte dalle disposizioni statali di contenimento del rischio di diffusione della malattia respiratoria Covid-19, hanno dovuto sospendere l’attività per l’impossibilità dei titolari di raggiungere le sedi aziendali

I soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione, compilando il format che sarà disponibile nello sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it . Il bando, lo ricordiamo, scadrà alle 12 del 3 giugno prossimo ed è stato aperto il 24 maggio. Gli altri comuni inseriti nel bando in provincia di Pescara sono Elice, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Farindola e Picciano.