A Penne parte il primo corso base per diventare volontario della protezione civile

Primo corso base gratuito per volontari della protezione civile a Penne. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale vestina con l'assessore comunale Antonio Baldacchini. Il corso si terrà dal 30 maggio al 24 giugno. I corsi saranno tenuti dai responsabili del dipartimento regionale. L'assessore ha aggiunto:

"Possono partecipare tutti i cittadini di ambo i sessi. L’iniziativa ha lo scopo prima di tutto di preparare al meglio i volontari a operare in sinergia nel sistema di protezione civile e non in maniera secondaria, effettuare la giusta prevenzione, che significa creare nella popolazione la consapevolezza dei rischi che possono nascondersi nell’ambiente in cui viviamo e insegnare i comportamenti più adatti per difendere noi, i nostri cari e i nostri beni". Per tutte le informazioni: protezionecivile@comune.penne.pe.it.