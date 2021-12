Nuova impennata di contagi a Penne: 32 nuovi positivi in 24 ore

Anche a Penne l'ondata di contagi che sta interessando tutto l'Abruzzo e l'intero Paese si sta facendo sentire in modo incisivo. Il Comune infatti, con un post sulla pagina Facebook ufficiale, ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono stati comunicati dalla Asl altri 32 cittadini positivi, con età compresa fra i 13 e 77 anni. Nessuno di loro è ospedalizzato e le persone positive, dal 25 al 30 dicembre diventano complessivamente 84. Il sindaco Gilberto Petrucci invita la cittadinanza a evitare assembramenti, indossare la mascherina e rispettare i provvedimenti statali e comunali.

Ricordiamo che proprio l'amministrazione comunale di Penne nei giorni scorsi aveva proprio emanato un'ordinanza riguardante i divieti e le restrizioni per il periodo natalizio con particolare riferimento agli orari di apertura e chiusure dei pubblici esercizi e circoli, che solo per la notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio potranno rimanere aperti fino alle 2, mentre gli altri giorni la chiusura è stata fissata per mezzanotte. Sospesi anche tutti gli eventi pubblici organizzati per le festività.