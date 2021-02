Contagi fra gli insegnanti a Penne: il sindaco chiude tutte le scuole

Scuole chiuse a Penne e didattica a distanza al 100% dal 23 al 26 febbraio. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale vestina, con la decisione presa dal sindaco a seguito dell'aumento dei contagi registrati sul territorio comunale e soprattutto della positività riscontrata di alcuni insegnanti.

Sentito il parere dell'assessore comunale Campitelli, il primo cittadino ha sospeso la didattica in presenza nei plessi scolastici comunali, dall'infanzia alla prima media compresa.

L'assessore ha aggiunto:

"La positività di alcuni insegnanti registrata negli ultimi giorni e le indicazioni fornite dal comitato tecnico della Asl di Pescara ci hanno spinto, in via precauzionale, a sospendere l'attività didattica in presenza negli edifici comunali fino a venerdì 26 febbraio. Poi seguiremo le indicazioni che ci saranno fornite dalla Regione Abruzzo"