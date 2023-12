Anche a Penne il consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Il Consiglio comunale di Penne ha approvato il 28 dicembre il bilancio di previsione 2024-2026. È la prima volta dalla riforma della finanza locale che il bilancio del Comune di Penne è operativo prima dell'inizio del nuovo anno: evitato dunque l'esercizio provvisorio.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gilberto Petrucci ha sostenuto scelte politiche mirate a irrobustire il bilancio in alcuni settori: welfare, manutenzione stradale e verde pubblico e rilancio dell'impiantistica sportiva nonostante il difficile momento economico e il taglio dei fondi statali destinati ai piccoli comuni.

Deliberate opere pubbliche importanti tra cui la realizzazione di nuovi marciapiedi tra via Falco e San Rocco; quasi un milione di euro destinati alla manutenzione di alloggi popolari di proprietà comunale; 110 mila euro erogati per ristrutturare il cimitero comunale di Roccafinadamo e 100mila euro per la realizzazione di una piazzetta nel rione di San Comizio.

Al termine della seduta, il presidente del consiglio comunale Pino Marautti, alla presenza di tutti i membri dell'assise civica, ha consegnato un riconoscimento al consigliere comunale Vincenzo Ferrante per i suoi 35 anni ininterrotti di attività consiliare (è stato eletto la prima volta nel giugno 1988)