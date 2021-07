Dal Comune di Penne i voucher sociali per la Tari destinati ai cittadini e alle famiglie in difficoltà

L'amministrazione comunale vestina ha approvato la delibera che concede dei voucher per l'anno 2021 alle famiglie in difficoltà economica

L'amministrazione comunale di Penne, su suggerimento dell'assessore Gilberto Petrucci, ha approvato la delibera per la concessione di contributi economici per l'anno 2021 a sostegno del pagamento della tari, per le famiglie che vivono difficoltà economiche (lavoratori in cassa integrazione, disoccupati e pensionati) a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

In questo modo verrà abbattuto il costo della tassa sui rifiuti. Le domande dovranno essere presentate all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.penne.pe.it o all'ufficio protocollo del Comune di Penne, a partire dal 01/08/2021 e fino alle ore 14.00 del 31.8.2021. Tutte le informazioni e il modulo sono disponibili sul sito ufficiale dell'ente www.comune.penne.pe.it.