Il Comune di Penne aderisce alla manifestazione per chiedere la fine della guerra in Ucraina

Anche l'amministrazione comunale di Penne ha aderito alla manifestazione per la pace contro la guerra in Ucraina, in programma sabato 12 marzo alle 15. Il sindaco vestino Gilberto Petrucci, infatti, ha ricevuto ieri 11 marzo il consigliere Gabriele Frisa, organizzatore della manifestazione che punta ad esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino chiedendo anche il cessate il fuoco immediato. Petrucci ha accettato l'invito e la "marcia della pace"si muoverà da piazza San Francesco fino a piazza Luca Da Penne. Il primo cittadino ha aggiunto:

"Invito i cittadini ad unirsi e condividere con noi i valori della pace e della solidarietà. Bisogna fermare la guerra in Ucraina che sta seminando morte e dolore"