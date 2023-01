Il Comune di Penne pensa al Carnevale e chiama a raccolta associazioni e scuole

L'amministrazione comunale di Penne si prepara per il Carnevale Pennese 2023. Finite le restrizioni Covid, il Comune ora pensa di rendere particolarmente importante il cartellone degli appuntamenti per la festa che vedrà il martedì grasso il prossimo 21 febbraio. L'assessore e vicesindaco Giuseppina Tulli, ha spiegato che si vuole allestire un'offerta variegata e ampia per attirare più persone possibili nel capoluogo vestino, e per questo ènecessario il sostegno di tutta la città, in particolare delle associazioni e di altri soggetti che operano sul territorio:

“In questa occasione l'amministrazione comunale è orientata verso una programmazione che renda partecipi associazioni e altri soggetti operanti sul territorio con l’obiettivo di favorire non soltanto scambi con gruppi artistici ma anche una partecipazione dei cittadini di località limitrofe e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Sono previste sfilate di gruppi mascherati e gran finale in Piazza Luca da Penne. Sarà una festa per la città."