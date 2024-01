Anche quest'anno il Comune di Penne cerca associazioni e cittadini per organizzare il Carnevale

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Penne intende organizzare il "Carnevale pennese" con una on una manifestazione di interesse al fine di rendere l'offerta culturale più variegata e ampia possibile. L'obiettivo infatti è quello di avere una manifestazione importante, spalmata su varie giornate, di richiamo per il territorio utilizzando risorse e cittadini privati che vogliano essere coinvolti. Il vicesindaco Pina Tulli:

“In questa occasione l'amministrazione comunale è orientata verso una programmazione che renda partecipi associazioni e altri soggetti operanti sul territorio con l’obiettivo di favorire non soltanto scambi con gruppi artistici ma anche una partecipazione dei cittadini di località limitrofe e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado”. Sono previste sfilate di gruppi mascherati e gran finale in Piazza Luca da Penne. Sarà una festa per la Città.