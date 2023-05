A Penne prime due colonnine di ricarica per auto elettriche attivate in due parcheggi

A Penne entrano in servizio le prime due colonnine pubbliche per la ricarica di auto elettriche. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con l'assessore Giuseppina Tulli delegata alla mobilità sostenibile.

Sono tutte con doppia presa, quindi utilizzabili per due ricariche contemporanee. Sono posizionate in località Fonte Nuova (nei pressi del terminal Valentino Ambrosini) e in Via Ossicelli (dinanzi allo stadio Fernando Colangelo); altre colonnine saranno installate nelle prossime settimane in altre zone della città. Per chi possiede una macchina elettrica, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gilberto Petrucci, consente di parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu. La Tulli ha dichiarato:

"Lavoriamo per incentivare una mobilità sostenibile a zero emissioni e il potenziamento delle colonnine di ricarica di nuova generazione è sicuramente un importante passo in avanti per agevolare l'utilizzo di auto non inquinanti . Procediamo anche sulla strada dello sviluppo di tecnologie a idrogeno verde: la città di Penne, ricordo, è stata la prima realtà italiana a puntare sull'idrogeno: fu installata una centralina nella riserva regionale "Lago di Penne" per la produzione di energia elettrica".