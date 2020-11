Anche a Penne riapre il Coc comunale per l'emergenza Coronavirus

A partire da oggi 16 novembre riapre il Coc, il centro operativo comunale di Penne. Lo ha fatto sapere il sindaco Semproni, aggiungendo che la sede è quella in via Guido Rossa. L'ordinanza firmata dal primo cittadino vestino vuole assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione per questa seconda ondata di contagi del Covid19. Il consigliere alla protezione civile Baldacchini ha aggiunto:

Alla luce della crescita della curva epidemiologica registrata in Abruzzo e delle probabili restrizioni che saranno assunte nelle prossime ore abbiamo deciso di predisporre un piano di assistenza alla popolazione, coordinato dal Coc". Attivato il numero di emergenza: 348-39.73.986. Il C.O.C. sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 13.30 alle 17.30. Sarà garantita la reperibilità.

Ricordiamo che nella prima ondata di contagi, in primavera, Penne e l'area vestina erano state particolarmente colpite dai contagi, con l'istituzione della zona rossa speciale che aveva riguardato anche diversi comuni del Teramano.