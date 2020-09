Paura a Penne: ciclista cade da un ponticello e finisce nel lago

Poteva finire in tragedia l'incidente capitato ieri 20 settembre ad un ciclista in mountain bike a Penne. L'uomo, 43 anni di Spoltore, stava percorrendo il tracciato nella riserva naturale del lago di Penne quando verso le 9,30 del mattino è caduto da un ponticello ed è finito in acqua.

Il volo, di circa 2 metri, lo ha fatto finire nelle acque del lago assieme alla bicicletta. Sul posto è dovuto intervenire l'elisoccorso del 118 di Pescara che tramite un verricello lo ha tirato fuori dall'acqua. Ha riportato un trauma cranico facciale e contusioni varie, oltre ad una leggera lussazione della spalla, come refertato dal pronto soccorso di Pescara dove è stato trasportato dai sanitari dopo il recupero.