Anche a Penne una cerimonia istituzionale in occasione della giornata della memoria

Anche a Penne giovedì 25 gennaio cerimonia istituzionale per ricordare il giorno della memoria, data in cui vengono commemorate le vittime dell'olocausto nazista. Appuntamento nella sala consiliare del Comune a partire dalle 10 con gli interventi del sindaco Gilberto Petrucci, del presidente del consiglio comunale Pino Marautti, del direttore tecnico scientifico dell'università della Liberetà Nicola Perrotti riguardante il bombardamento che colpì Penne il 24 gennaio. Presente anche Aldo D'Ormea dell'associazione nazionale ex internati.

Saranno presenti e interverranno anche gli studenti delle scuole del capoluogo vestino. Ricordiamo che anche a Montesilvano ci sarà un evento dedicato alla giornata della memoria, ovvero uno spettacolo teatrale dialettale in programma nel Pala Dean Martin il 27 gennaio.