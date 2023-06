A Penne una cerimonia per ricordare l'eccidio avvenuto a Roccafinadamo [FOTO]

Giovedì 8 giugno si è tenuta a Penne, nella frazione di Roccafinadamo, una cerimonia istituzionale voluta dal Comune per ricordare l'eccidio di quattro contadini uccisi dai fascisti dinanzi al cimitero comunale di Montorio al Vomano e tumulati in una fosse comune. I fatti avvennero il 9 giugno 1944, mentre i contadini furono catturati e deportati da Roccafinadamo il 6 giugno e rinchiusi in carcere a Teramo. Alla cerimonia erano presenti anche gli studenti dell'istituto comprensivo Laura Ciulli Paratore con la professoressa Laura Di Giorgio.

Per l'amministrazione comunale presenti il sindaco Gilberto Petrucci, il presidente del consiglio comunale Pino Marautti, l'assessore all'istruzione Nunzio Campitelli. Presenti il gruppo Ana "Tommaso Cutilli", il comandante della polizia locale Natalino Matricciani, l'associazione nazionale carabinieri in congedo e i rappresentanti dell'Università della Liberetà "Nicola Perrotti". La cerimonia ha visto dei brevi interventi dei presenti e la deposizione di una corona di fiori sul monumento che ricorda l'eccidio.