Il Comune di Penne mette in vendita altre due case ad 1 euro nel centro storico: al via i due bandi

Nuovi immobili in vendita al prezzo simbolico di un euro a Penne. L'amministrazione comunale vestina, infatti, ha ufficialmente pubblicato i due bandi per l'assegnazione di altre due abitazioni del centro storico, nell'ambito del progetto "Case ad un euro nel borgo di Penne" per dare avvio al riordino ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, costituito da immobili fatiscenti del centro storico che versano in condizioni di abbandono e degrado.

L’obiettivo è quello di promuovere la riqualificazione paesaggistica, urbanistica ed edilizia che coinvolga l’intero comparto del centro storico, al fine di sostenere iniziative finalizzate all’incremento demografico, alla prmozione turistica e ricettiva, al rilancio delle finalità abitative per i privati, anche con forme innovative di coabitazione (cohousing sociale), favorendo quindi, per riflesso, l’incremento dell’investimento privato nel Comune. Il primo immobile che era stato messo in vendita è stato assegnato e l'iter è stato completato e dunque l'assegnatario è riuscito ad aggiudicarselo e ora dovrà rispettare i vincoli imposti nel bando e nel contratto di cessione che impongono lavori di riqualificazione e ristrutturazione in tempi stabiliti da rispettare pena il rischio di decadenza della cessione.

I nuovi immobili si trovano rispettivamente in via San Giovanni (dove si trovava anche il primo immobile) e in corso dei Vestini. In entrambi i casi, il bando scadrà il 31 marzo prossimo, termine ultimo entro cui inviare la domanda all’Ufficio protocollo del Comune tramite pec all’indirizzo protocollo@comune.penne.pe.it o a mano ìn piazza Luca Da Penne, 1.

Nel dettaglio, l'immobile in via San Giovanni è di circa 85 metri quadri e si sviluppa su due livelli, mentre quello in corso dei Vestini è di 115 metri quadri su 3 livelli. Per tutte le informazioni e per scaricare i bandi: https://www.comune.penne.pe.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:case-ad-un-euro&catid=11:notizie&Itemid=369