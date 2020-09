Paura a Penne: crolla abitazione nel centro storico, nessun ferito

Un'abitazione del centro storico di Penne, vicino porta Teramo, è crollata per un cedimento strutturale questa mattina verso le 8,30. Tanto spavento per i residenti della zona ma per fortuna nessun ferito considerando che l'edificio era disabitato ed è di proprietà di persone straniere. Nessuna persona inoltre transitava davanti alla casa al momento del crollo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Penne, che dopo aver messo in sicurezza l'area ha accertato subito l'assenza di persone all'interno ed ha proceduto a transennare la zona. Presenti anche i carabinieri.