Anche a Penne dopo il Covid torna l'appuntamento con il Carnevale e le sfilate delle maschere nel centro storico

Due giorni di festa e sfilate a Penne in occasione del Carnevale, dopo due anni di stop per le manifestazioni pubbliche imposte dalla pandemia. Nella città vestina, infatti, doppio appuntamento sia domenica 19 febbraio che martedì 21 febbraio con la sfilata ed altri eventi collateriali organizzata dall'amministrazione comunale e dalla pro loco.

Il corteo dei gruppi mascherati (non vi saranno carri allegorici per questioni logistiche legate alle strade e piazze del centro storico), attraverserà viale Ringa che è anche il punto di ritrovo per i partecipanti, passando poi per piazza Luca da Penne fino a viale San Francesco. Domenica 19 la sfilata si concluderà in piazza San Francesco, mentre martedì 21 febbraio si concluderà in piazza Luca Da Penne dove, come ci ha spiegato l'organizzatrice Carla Napoletani, avverrà anche la premiazione per la maschera più bella e il gruppo più divertente di maschere. Premi saranno comunque assegnati a tutti i gruppi partecipanti. Ad accompagnare la sfilata, due mezzi con musica. In entrambe le giornate, dalle 17 ci sarà anche un dj set. Ci sarà infine la chiusura al traffico, nelle ore delle due manifestazioni, di piazza Luca Da Penne e corso Alessandrini.