Al via il cantiere a Penne per il nuovo stabilimento del colosso dell'alta moda Cucinelli

Iniziano a Penne, nella zona industriale e artigianale del ponte di Sant'Antonio, i lavori per realizzare lo stabilimento del marchio dell'alta moda Brunello Cucinelli. Nei mesi scorsi c'era stato l'annuncio, da parte del noto brand, di voler investire sul territorio vestino per aprire uno stabilimento che, una volta a regime, dovrebbe garantire circa 350 nuovi posti di lavoro. Poi è stata avviata e completamente la fase burocratica e amministrativa, e da qualche giorno sul terreno è iniziato il lavoro delle ruspe per spianare e bonificare l'area dove sarà realizzato lo stabilimento centrale assieme a una mensa per una superficie complessiva di circa 8 mila metri quadrato.

Il sindaco Gilberto Petrucci, da noi contattato, si è detto entusiasta e orgoglioso per il concretizzarsi di questa importante novità per Penne e per tutta l'area vestina, una boccata d'ossigeno sia in termini occupazionali che di prestigio per il polo sartoriale vestino legato da tanti decenni ormai al marchio Brioni, e che ora con Cucinelli vedrà una nuova primavera: