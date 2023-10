Aperto il cantiere per la riqualificazione dell'ospedale di Penne: maxi cantiere da oltre 16 milioni di euro [FOTO]

Dopo la consegna da parte della Asl delle scorse settimane dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto, parte ufficialmente il cantiere per la ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento dell'ospedale di Penne. Presenti alla cerimonia i principali vertici dell Asl fra cui il direttore generale Vero Mitichelli, il direttore sanitario Rossano Di Luzio, il direttore amministrativo Francesca Rancitelli, oltre al presidente della Regione Marco Marsilio, l'assessore regionale Nicoletta Verì, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il deputato Guerino Testa e il sindaco di Penne Gilberto Petrucci. A benedire il cantiere anche il vescovo dell'arcidiocesi Pescara - Penne Tommaso Valentinetti.

Hanno partecipato alla conferenza anche il direttore dei lavori Carlo Bianchi ed i titolari della ditta esecutrice “I Platani”. Nel corso della conferenza il Presidente Marsilio ha scoperto un drappo tricolore sulla porta d’ingresso della palazzina medica del piano seminterrato, oggetto della prima fase dei lavori, rivelando il portale con i loghi della Regione Abruzzo al centro, ai lati della ASL di Pescara e del Comune di Penne, a simboleggiare l’unità di intenti volti alla riqualificazione ed al potenziamento del presidio ospedaliero dell’area vestina. I reparti e le aree interessate dai lavori saranno: la farmacia ospedaliera, il laboratorio di analisi, la lungodegenza, il blocco operatorio, chirurgia generale, ginecologia e interruzione volontaria di gravidanza, otorino laringoiatria; day surgery; artroscopia e traumatologia.

A livello tecnico, gli interventi serviranno per l’ottimizzazione delle prestazioni dell’involucro edilizio (ottimo isolamento termico, installazione di idonei sistemi di schermatura solare); la realizzazione di impianti di riscaldamento, di raffrescamento e di illuminazione con elevati stadards dal punto di vista energetico e con minore impatto sull’ambiente; la corretta gestione della ventilazione naturale e del raffrescamento passivo al fine di limitare l’uso di impianti di condizionamento estivo, responsabili dell’incremento dei consumi elettrici; la revisione della contrattualistica inerente ai servizi energetici (meccanismi di incentivi/disincentivi finanziari); l’introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi. La spesa complessiva è pari a 16,235 milioni di euro.

Il presidente Marsilio ha commentato:

“Quella di oggi è una tappa importante nell’ambito di un percorso che ha visto, in questa come in altre occasioni, un ufficio tecnico della Asl di Pescara estremamente efficiente ed in grado di fornire risposte giuste alla politica. Ora che finalmente tocchiamo con mano questo cantiere, anche le diffidenze intorno a questo intervento credo che siano del tutto fugate anche per merito dell’amministrazione comunale di Penne che partecipa e collabora lavorando l’apertura dei cantieri.

Sappiamo che i lavori comporteranno periodi di disagio, di difficoltà nell’attività, ma li affronteremo tutti con la determinazione e anche con il sorriso sulle labbra perché l’obiettivo finale è avere un ospedale moderno, tecnologicamente avanzato, a misura delle esigenze dei pazienti. Domani approveremo con delibera di Giunta la rete ospedaliera, ultimo atto per permettere poi alla commissione consiliare e al consiglio regionale di approvare definitivamente la rete e classificare l’ospedale di Penne come merita al servizio dell’ intera area vestina e di tutta la provincia di Pescara. Un presidio fondamentale che abbiamo ricollocato nella sua giusta posizione grazie anche al ministero della salute che ha compreso le motivazioni e gli obiettivi che avevamo posto nella richiesta di classificare Penne come ospedale di base, sede di pronto soccorso”.

L'assessore Verì:

“Si tratta di un traguardo importante non solo perché abbiamo ottenuto fondi nell’ottica della riqualificazione di un presidio importante per l’ampio bacino di utenza che copre ma soprattutto perché abbiamo dato avvio a quello che sarà il nuovo ospedale di Penne, sede di pronto soccorso ed ospedale di base con posti letto sia per acuti che per subacuti”.