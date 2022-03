La camera di commercio dona 2.500 euro al Comune di Penne per gli eventi a sostegno del commercio

Il Comune di Penne ha ricevuto un contributo economico pari a 2.500 euro dalla camera di commercio. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale vestina con un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente. Si tratta di una cifra stanziata per gli eventi del calendario natalizio e la manifestazione "Le vetrine di Natale" che erano stati organizzati per sostenere il commercio. Il sindaco Gilberto Petrucci ha ringraziato il presidente Gennaro Strever, la giunta camerale e le associazioni di categoria per il sostegno al commercio che, soprattutto nel periodo natalizio, ha vissuto un momento particolarmente delicato a causa della recrudescenza della pandemia che aveva imposto anche delle restrizioni. Nonostante questo, ricorda il Comune, anche grazie alla camera di commercio è stato possibile organizzare concerti e percorsi enogastronomici che hanno animato il centro storico durante le trascorse festività.

"La collaborazione tra enti per il raggiungimento di un obiettivo comune determina vantaggi per tutta la collettività."