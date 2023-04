L'alta moda scommette di nuovo su Penne: Brunello Cucinelli annuncia l'apertura di uno stabilimento

Non solo Brioni per l'alta moda a Penne. L'azienda leader nella creazione e produzione di capi d'abbigliamento in cashmere Brunello Cucinelli, infatti, aprirà uno stabilimento nel capoluogo vestino. L'annuncio è arrivato a seguito della presentazione del trimestrale della società che mostra numeri importanti con un bilancio che vede oltre il 34% in più di ricavi rispetto allo stesso periodo del 2022. Cucinelli, dunque, scommette sul territorio vestino e lo fa aprendo una fabbrica non molto distante dallo stabilimento della Brioni, l'altro storico marchio della moda presente da decenni a Penne e che negli ultimi anni ha visto però anche decine di esuberi nei tre stabilimenti del Pescarese.

"Convinti che manualità e artigianalità siano il fulcro della nostra Casa di Moda, abbiamo deciso di dare vita ad una nuova attività produttiva che sorgerà a Penne, in Abruzzo, un luogo per tradizione estremamente importante nella storia italiana della manifattura artigianale, in particolare dell’abito maschile. Crediamo infatti che in questo specifico segmento vi siano delle grandi potenzialità di crescita. Su tali basi, il piano d’investimento prevede la creazione della nostra “bella fabbrica” che occuperà progressivamente un numero consistente di maestranze altamente qualificate nel settore della sartoria maschile.

Questo nuovo progetto rientra in quella programmazione che immaginiamo concreta espressione del concetto di crescita sana ed equilibrata che vorremmo sempre guidasse la nostra impresa, in linea con l’acquisizione del comparto produttivo della prestigiosa “Sartoria D’Avenza” in Carrara avvenuta nel 2013, altra eccellenza del Made in Italy nella manifattura dell’abito sartoriale da uomo."

Dalle prime informazioni, dovrebbero esserci oltre 300 assunzioni per l'apertura dello stabilimento, ma per le candidature è ancora presto in quanto verranno aperte direttamente sul portale dell'azienda https://brunellocucinelli.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/Cucinelli

Il marchio nasce nel 1978 quando Cucinelli fonda una piccola impresa e stupisce il mercato con l’idea di colorare il cashmere. Fin da ragazzo, testimone delle sofferte vicende lavorative del padre e attento osservatore del mondo, sviluppa il sogno di un lavoro rispettoso della dignità morale ed economica dell’uomo. Nel 1985 acquista il castello diroccato del XIV Secolo del borgo e ne fa la sede dell’azienda; nel 2000, dovendo adeguare le strutture produttive alle crescenti richieste del mercato, acquista e riadatta un opificio già esistente ai piedi del borgo di Solomeo sede dell'azienda.