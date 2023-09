La denuncia di Blasioli (Pd): "Nel cup dell'ospedale di Penne manca un display funzionante per i numeri della fila"

Nuovi disservizi segnalati dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli nell'ospedale di Penne. Con un post sui social, il consigliere ha denunciato la mancanza di un display funzionante all'interno del cup del nosocomio vestino. A causa del disservizio, gli utenti che entrano e prendono il numero per fare la fila non conoscono quale utente è servito in quel momento dagli addetti allo sportello:

"Manco un display funzionante. La sanità vestina inizia dal cup dove la fila si rispetta chiedendo il numero a chi sta prima di te. Manco un display funzionante nell’era Marsilio a Penne. Oggi stesso scriverò alla Asl di Pescara per questa situazione di abbandono del San Massimo di Penne."

Ricordiamo che proprio nell'ospedale San Massimo di Penne è stato consegnato l'importante cantiere per la riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento del nosocomio da 16 milioni di euro. A partire da lunedì 25 settembre, proprio per consentire l'allestimento del cantiere, è stato chiuso il parcheggio interno e il sindacato Fials Abruzzo ha lamentato una mancanza di comunicazione per tutto il personale sanitario, con una circolare che in realtà non sarebbe stata fatta girare per tempo e un avviso posizionato sulle mura esterne nel pomeriggio del venerdì precedente alla chiusura del parcheggio.