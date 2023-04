Il Bilancio del Comune di Penne senza aumenti sulle tasse e con agevolazioni per chi assume o apre un'attività

Un bilancio che punta al sostegno sociale e allo sviluppo economico del territorio quello approvato dal consiglio comunale di Penne. Il documento, con il bilancio di previsione 2023/2025, è stato votato dalla maggioranza dell'assise comunale vestino, e prevede un incremento di 58 mila euro rispetto allo scorso anno per il capitolo sociale. Abbiamo raggiunto il sindaco Gilberto Petrucci per approfondire e commentare il documento che servirà per la gestione delle casse comunali per i prossimi tre anni:

"Dopo la pandemia e con i problemi sorti per i rincari energetici, abbiamo deciso di sostenere la fascia debole della popolazione che ancora risente delle conseguenze economiche di queste problematiche, nonostante il momento difficile per gli enti locali e i piccoli comuni che si trovano a dover gestire risorse limitate. Per questo, nella manovra sono previste spese per 58 mila euro in più rispetto al 2022. Ma l'amministrazione comunale ha voluto anche dare spazio allo sviluppo economico con diversi incentivi per chi assume personale con contratti da tempo determinato ad intereminato che avranno sconti sulle tasse comunali. In particolare, per la Tari, è prevista l'esenzione per due anni per tutti coloro che aprono una startup, un'impresa o un'attività di qualsiasi tipo con sede legale a Penne. Un modo insomma per tentare di ricostruire il tessuto economico vestino evitando non solo lo spopolamento dei residenti ma anche delle attività economiche.

Le tasse locali, ribadisce il sindaco, sono sostanzialmente sugli stessi livelli dello scorso anno, non vi è stato alcun aumento per i cittadini. Investimenti anche sulle strade e la viabilità con diversi interventi per il rifacimento degli asfalti in varie zone fra cui quelle di Collalto e Colle Trotta. Un milione di euro anche per il potenziamento e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica che saranno rigenerati con sistemi a led e a risparmio energetico. Infine fondi per il trasporto scolastico e l'attività didattica delle scuole di competenza comunale ed alcune assunzioni che saranno formalizzate nei prossimi mesi.