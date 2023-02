Penne piange Bernardo Toppeta, storico segretario della società di calcio vestina

Lutto a Penne per la morte dello storico segretario del Penne Calcio Bernardo Toppeta. Detto "Nardo", aveva 89 anni e si è spento nell'ospedale vestino. Lascia la moglie Concetta ed i figli Carlo e Antonio. L'amministrazione comunale, con il sindaco Gilberto Petrucci e tutti i consiglieri e assessori esprime profondo cordoglio:

"Esprimo il mio deferente e personale cordoglio, unito a quello dell'intera amministrazione comunale, alla famiglia Toppeta per la scomparsa del caro e indimenticabile Bernardo. È stato un punto di riferimento per il calcio biancorosso: sparisce un pezzo di storia dello sport pennese. Bernardo è stato un uomo di grande umanità, che ha sempre sostenuto la sua città nelle sue diverse sfaccettature. Una persona molto conosciuta e benvoluta. Alla signora Concetta e ai figli Carlo e Antonio le condoglianze da tutta la comunità pennese”.

Il Penne Calcio:

"La Ssd Penne 1920 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Bernardo Toppeta, per tutti Nardo, venuto a mancare in mattinata. Segretario storico della società biancorossa, a Nardo sono legate alcune tra le pagine più esaltanti della ultracentenaria storia della squadra pennese. Un amore incondizionato che non ha mai voluto abbandonare, neppure negli ultimi periodi; sempre presente allo stadio, in casa ed in trasferta, ha rappresentato per tutta la comunità un esempio di grande attaccamento ai colori ed alla città che oggi lo ricorda con grande affetto. Alla moglie Concetta, ai figli Antonio e Carlo ed a tutti i familiari, vanno le più sentite condoglianze da parte di società, dirigenza, staff tecnico e calciatori."

I funerali si terranno domani, 9 febbraio, alle ore 15, nella chiesa della Madonna del Carmine.