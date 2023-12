Bando del Comune di Penne per gli operatori che vogliono partecipare ai mercatini natalizi

L'amministrazione comunale di Penne ha pubblicato il bando per l'assegnazione di posti per gli operatori commerciali e artigianali che intendono partecipare ai mercatini di Natale 2023. Potranno partecipare coloro che vendono i prodotti locali, artigianali, alimentari e non, hobbistica ed arte, oggetti natalizi, associazioni ed organizzazioni varie.

L'iniziativa mira alla promozione della tradizione e del territorio, al sostegno del commercio, del turismo e dello sviluppo economico dei piccoli artigiani, che le iniziative artigianali ed enogastronomiche di vendita, esposizione e mostra hanno la finalità di far rivivere la comunità nel clima di festa, di rendere attrattiva la cittadina e di indurre residenti e non residenti ad acquistare negli esercizi commerciali locali. I mercatini si terranno il 23-24 dicembre 2023, intera giornata; 28-29-30 dicembre 2023 solo il pomeriggio; 6-7 gennaio 2024, tutto il giorno in piazza San Francesco con orario dalle 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 22.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione - gratuitamente - 15 casette di legno, 2 mt x 2 mt, munite di allaccio elettrico. Le casette di legno verranno assegnate, in via prioritaria, agli operatori economici e associazioni residenti che abbiano la sede legale nel Comune di Penne, ed in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune o a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@comune.penne.pe.it. Il bando scade il 18 dicembre. Le casette di legno potranno essere utilizzate anche nei giorni diversi da quelli individuati dall'amministrazione per gli eventi specifici.

Per informazioni è possibile contattare 3271659991 (Federico Domenicone) - 085.821.67.230.