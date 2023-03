Inaugurata a Penne la prima area con percorso agility dog per gli amici a quattro zampe [FOTO]

Inaugurata nel fine settimana a Penne la prima area per cani dove è presente un percorso di agility dog. Il taglio del nastro è avvenuto nello spazio creato in contrada Campetto, dove si trova il centro sportivo.

L'iniziativa è stata promossa dall'assessore comunale al benessere animale Pina Tulli. L’area cani è dotata di un cerchio pneumo, sbarra a varie altezze, ponte alto, pedana basculante e slalom. I lavori sono stati effettuati nei mesi scorsi, e oltre all’installazione del percorso agility sono stati anche realizzati una serie di altri interventi tra cui allestimento di arredi e panchine, rifacimento delle cancellate e ristrutturazione delle recinzioni. L'assessore e vicesindaco Tulli ha dichiarato:

"La città di Pennepunta a diventare sempre più "pet friendly", ovvero a realizzare spazi più vivibili per gli animali e per chi li ama. Abbiamo deciso, quindi, di allestire spazi pubblici dedicati agli straordinari animali amici dell'uomo come quello che oggi abbiamo inaugurato". All'inaugurazione erano presenti il sindaco Gilberto Petrucci, i componenti dell'amministrazione comunale, il comandante della polizia locale Natalino Matricciani, il funzionario dell'ufficio tecnico comunale Giovanni Savini. L'iniziativa è stata sponsorizzata dalla ditta "La Tartaruga" di Penne.