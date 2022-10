Alla cerimonia di presentazione erano presenti per il Comune vestino il consigliere comunale delegato alla cultura, Mario Sempronii, e la responsabile dell'Archivio storico comunale Annalisa Massimii. Esposti nella sala Flaiano dell'Aurum i pannelli che raffigurano la storia cittadina e i prodotti tipici locali per promuovere il territorio pennese.

Anche l'amministrazione comunale di Penne parteciperà alla mostra dedicata agli archivi storici comunali "Storia in Comune" che vede il coinvolgimento di ben 25 comuni del Pescarese. L'esposizione si terrà nella sala Flaiano dell'Aurum di Pescara da martedì 11 a venerdì 14 ottobre dalle 10 alle 16,30. Il progetto ha visto la collaborazione dall'Associazione culturale Civita dell'Abbadia, della Soprintendenza archivista e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise, dell'Archivio di Stato di Pescara e della Fondazione "PescarAbruzzo".

Anche l'archivio storico di Penne in mostra all'Aurum per la mostra "Storia in Comune"