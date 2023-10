A novembre diventerà operativo a Penne lo stabilimento di Cucinelli: in arrivo le prime 70 assunzioni

Comincia a delinerarsi concretamente l'apertura dello stabilimento di Brunello Cucinelli a Penne. Il vicesindaco vestino Giuseppina Tulli, da noi contattata, ha infatti confermato l'annuncio fatto all'amministrazione comunale dal manager del colosso dell'alta moda che ha scelto di investire sul territorio abruzzese e in particolare a Penne, nel polo dell'area attorno al ponte di Sant'Antonio. Entro il mese di novembre, dunque, sarà operativa la prima parte della filiera produttiva all'interno di una struttura che non è stata costruita ex novo ma riqualificando un fabbricato già presente.

Inizialmente ci sarà l'assunzione e la messa in operatività di circa 70 lavoratori, che diventeranno in tutto circa cento entro la fine del 2023. Nel frattempo proseguiranno tutti i cantieri per realizzare e completare l'intero complesso di stabilimenti che manderà a regime la produzione. In tutto, si stimano oltre 300 assunzioni fra personale di fabbrica, impiegati e dipendenti di vario genere. L'edificio principale sarà di oltre 5 mila metri quadrati. Anche sul fronte della viabilità, l'amministrazione comunale fa sapere che proseguono i lavori per il miglioramento lungo la statale 81 che prevedono, in accordo con l'Anas, la realizzazione di una rotatoria oltre all'attivazione di un nuovo depuratore.

I lavori, spiega la Tulli, non sono funzionali esclusivamente per l'arrivo di Cucinelli, ma anche per altre aziende che sarebbero interessate a investire nell'area del ponte di Sant'Antonio che, dunque, tornerebbe ad acquisire una grande importanza dal punto di vista industriale considerando la presenza già di una parte della Brioni.