Finge un'aggressione per non finire nella casa di riposo

Aveva inscenato tutto per paura di essere ricoverata in una casa di riposo. Protagonista della singolare vicenda è un'anziana, che aveva riferito di essere stata aggredita in casa, in piena notte, da due individui incappucciati che l'avevano picchiata e minacciata di morte. La donna, una 86enne di Penne, era stata soccorsa dal 118, mentre i carabinieri del capoluogo vestino avevano subito avviato le indagini.

E proprio i militari dell'Arma fanno sapere che ieri sera, alla fine, l'anziana è crollata decidendo di confessare la verità: si era inventata ogni cosa. Nessuno l'aveva assalita, nessuno aveva cercato di derubarla, nessuno l'aveva malmenata. L'86enne aveva simulato tutto per evitare di finire in una Rsa.