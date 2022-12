Anziana cade in casa: per salvarla i carabinieri si arrampicano sul balcone ed entrano dalla finestra

Intervento eroico questa mattina da parte dei carabinieri di Penne: una pattuglia del Radiomobile, infatti, ha effettuato un soccorso nell'abitazione di un'anziana che era caduta in casa da sola. L'appuntato Giuseppe Pegna si è dovuto arrampicare dal pianterreno e, una volta arrivato sul balcone al primo piano, ha aperto la finestra del bagno, sfondando a calci la porta dello stesso e riuscendo infine a entrare nell'appartamento per salvare la donna, che era riversa sul pavimento.

Contemporaneamente il militare dell'Arma ha aperto la porta di casa ai suoi colleghi, che lo hanno così potuto aiutare in questa delicata operazione. Sul posto anche i vigili del fuoco e un'ambulanza. Il luogotenente Pasquale Columbaro, interpellato da IlPescara.it, spiega che "abbiamo ricevuto una richiesta di intervento e ci siamo subito recati sul posto, scavalcando un balcone. La donna era lucida ma non riusciva a rialzarsi dopo essere caduta. Abbiamo poi chiamato il 118, che l'ha portata in ospedale". L'anziana non dovrebbe avere riportato fratture e, in base a quanto riferito, è in buone condizioni.