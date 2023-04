Va in pensione il fotografo Angelo Foti, i suoi scatti hanno immortalato quasi 30 anni di vita cittadina a Penne

Va in pensione Angelo Foti, il fotografo storico degli ultimi 25 anni della città di Penne.

Le sue fotografie hanno immortalato quasi trent’anni di vita cittadina.

E i suoi "scatti" hanno raccontato Penne.

Parliamo di un uomo d’altri tempi. Anche se non li dimostrava affatto, per via della sua grinta e della sua apparenza sempre piuttosto presente nella vita sociale della città, Angelo con i suoi 68 anni, ha scattato foto ovunque: al palazzetto dello sport, nelle conferenze stampa, negli incidenti stradali, nelle cerimonie e nelle feste paesane. Un animo buono, appassionato del suo lavoro, sempre disponibile. Un fotografo vecchio stampo, un uomo che mostrava e mostra ovunque la sua signorilità e la sua gentilezza. Sempre educato, in ogni circostanza, anche quando a causa del suo lavoro si trovava a dover scattare foto in contesti complicati. Continua a essere sempre discreto e, anche per questo, tutti gli vogliono bene.