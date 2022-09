A Penne il campo da basket della villa comunale intitolato a Fabrizio Di Flavio [FOTO]

Cerimonia istituzionale domenica 19 settembre a Penne con l'intitolazione del campo da basket nella villa comunale a Fabrizio di Flavio. Presenti alla cerimonia, fra gli altri, il sindaco Gilberto Petrucci che ha scoperto la targa dedicata al 53enne molto conosciuto nella città vestina, che è stato prima atleta di pallacanestro e poi allenatore della Basket Penne.

Fabrizio è morto nel giugno 2019 a causa di un malore improvviso che lo ha colto mentre era in una gelateria assieme a delgi amici. L'iniziativa è stata promossa proprio dal Basket Penne e dal Progetto Gioco Penne, sostenuta dall'amministrazione comunale, per ricordare una delle figure più amate della città, impegnato sia nello sport sia in ambito sociale.