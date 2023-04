Penne festeggia i 100 anni di nonna Antonietta con una grande festa

Grande festa a Penne nei giorni scorsi per i primi 100 anni di vita di nonna Antonietta. A partecipare ai festaggiamenti nella sua abitazione in contrada Saraceno, l'amministrazione comunale con il sindaco Gilberto Petrucci, l'assessore alle politiche sociali Emidio Camplese e la consigliera comunale alla terza età Lucia Cardone che si sono uniti a partenti e amici per l'importante tratuardo raggiunto dalla nonna.