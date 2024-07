Trascinano una pecora in un parco, la sgozzano e poi la cucinano: arrestati due giovani

Avrebbero appeso una pecora viva ad un'altalena in un parco pubblico e dopo averla sgozzata, l'avrebbero scuoiata e mangiata nell'area verde. Il terribile episodio è avvenuto a Pizzoli, in provincia dell'Aquila in un parco pubblico come riporta Today. I carabinieri hanno per questo arrestato due giovani tunisini, che avevano già a carico altre misure meno restrittive per altri reati.

Secondo una prima ricostruzione, a insospettire i carabinieri durante un controllo nel parco sono state alcune tracce di sangue trovate nell'area giochi e il rinvenimento all'interno di un cassonetto dell'immondizia delle interiora di una pecora, oltre a resti di brace e una pentola. Le indagini si sono poi spostate sui social, dopo poco tempo. Gli investigatori si sono infatti imbattuti in un video - che a quanto pare è stato visto e condiviso da più persone - nel quale i due arrestati, insieme a un gruppo di cittadini stranieri più nutrito (una decina circa), sono stati visti trascinare la pecora viva fino all'area giochi. L'animale è stato sollevato, appeso e sgozzato, e dopo averlo scuoiato è stato cotto e mangiato in pieno pomeriggio. Alcuni video sarebbero stati anche pubblicati dai responsabili sui social per vantarsi del loro incommentabile gesto. Ora sono in carcere a Preturo e l'accusa è di uccisione di animale in luogo pubblico e macellazione abusiva. Si lavora per risalire agli altri componenti del gruppo, e capire dove sia stata prelevata la pecora.