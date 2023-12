Al volante dell'auto a Cepagatti sotto l'effetto della droga, patente ritirata a un uomo

I carabinieri della Stazione di Cepagatti, nel corso dei numerosi servizi preventivi, hanno accertato e ritirato 63 patenti di guida a uomini e donne, per guida sotto influenza di alcol e guida in stato di alterazione psicofisica.

Ultimo accertamento con contestuale ritiro del documento di guida si è verificato nella serata di venerdì 29 dicembre a un uomo di 51 anni di Cepagatti al quale è contestata la violazione per guida sotto l’influenza di stupefacenti.

«Si tratta di un bilancio molto positivo in particolare per le norme violate ed accertate dagli uomini dell’Arma», si legge in una nota, «contemplate dagli articoli previsti dal codice della strada articoli 186, 187, 116 e 148 ed elevate multe per importi di oltre 45mila euro, oltre alla decurtazione di numerosi punti sulle patenti».