In auto con la patente revocata, un coltello a serramanico e l'eroina: nei guai un uomo

Controllo della polizia nei confronti di due uomini e una donna che erano a bordo di un'automobile i cui atteggiamenti sono risultati decisamente sospetti agli occhi degli agenti.

I poliziotti così ieri pomeriggio, domenica 3 luglio, hanno deciso di procedere a un controllo che ha dato fondamento a quei sospetti.

L'uomo che era al volante dell'auto, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato trovato con la patente revocata e dentro alla vettura di proprietà della madre sarebbe stato rinvenuto un coltello a serramanico con lama lunga 19 centimetri.

Dopo la perquisizione personale sarebbe stato trovato inoltre un involucro 2,4 grammi di eroina nel calzino indossato dalla donna. L’uomo alla guida è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e l’automobile sottoposta a fermo amministrativo. La donna è stata segnalata alla prefettura per le contestazioni amministrative per il possesso della droga con il ritiro immediato della patente.