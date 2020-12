Giovani di Città Sant'Angelo in montagna nonostante la zona arancione: multati

Giovani di Città Sant'Angelo multati: erano andati in montagna nonostante la zona arancione. Si tratta di tre ragazzi che, come riporta Chieti Today, sono stati sanzionati dai carabinieri a Passolanciano in pieno divieto delle normative anti Covid.

Ora dovranno pagare una multa salata. Il fatto si è verificato ieri, 28 dicembre. I tre si erano avventurati in montagna per godersi una giornata di discese con la tavola da snowboard e, dopo aver parcheggiato le macchine lungo la strada che porta a un albergo della zona, hanno iniziato le loro scorribande fino alle piste, attualmente chiuse a causa dell'emergenza sanitaria.

A un certo punto una tempesta di neve li ha bloccati a bordo delle loro auto, costringendoli così a chiedere aiuto a un uomo del posto, che ha allertato i militari dell'Arma di Rapino. La bravata è costata a uno 280 euro in quanto passeggero e agli altri due 533 euro in quanto alla guida di vettura.