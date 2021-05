Passeggiata di protesta sul ponte del mare per violare il coprifuoco: sanzionati in 14 dalla polizia

Si tratta di 14 sostenitori e del promotore del movimento no vax e no mask "Liberiamo l'Italia"

Quindici persone (14 partecipanti e il promotore), sono state sanzionate ieri sera dalla polizia per il mancato rispetto delle norme anti contagio e in particolare per la violazione del coprifuoco. Si tratta di militanti dell'associazione “Liberiamo l’Italia” che contesta le misure di contenimento alla pandemia e le restrizioni delle libertà personali compreso il coprifuoco, e che dunque fanno parte dell'area "no vax" e "no mask" che da tempo organizza raduni di protesta contro le misure restrittive.

Si erano riuniti in piazza Mediterrano e l'intenzione era quella di fare una passeggiata di protesta oltre le ore 22, orario in cui lo ricordiamo scatta ancora il coprifuoco. La digos ora valuterà se per i promotori vi sono possibili responsabilità penali.

L'iniziativa di ieri sera è stata lanciata durante il raduno che si è tenuto in piazza della rinascita venerdì 7 maggio sempre da parte dei promotori e sostenitori dell'associazione, al quale hanno partecipato 200 persone. In quell'occasione furono multate 19 persone sprovviste di mascherina.