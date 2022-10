Si fa dare un passaggio in bici da un giovane e lo rapina: denunciata dai carabinieri

Una donna di 35 anni è stata denunciata dai carabinieri per rapina. Ieri notte, infatti, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Pescara sono intervenuti dopo che la donna si era fatta dare un passaggio da un 29enne in bicicletta. Approfittando della situazione, lo ha aggredito con calci e pugni impossessandosi dei soldi che il malcapitato aveva in tasca, pari a circa 30 euro. Una volta sul posto i carabinieri hanno avviato le ricerche che hanno permesso di rintracciare la donna non molto distante dal luogo dove si è consumato il reato, con ancora addosso la refurtiva. Era già nota alle forze dell'ordine.