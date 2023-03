Aveva un provvedimento di espulsione dall'Italia ma faceva il parcheggiatore abusivo: portato al centro rimpatri

Era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale ma nonostante questo avrebbe svolto l'attività di posteggiatore abusivo nel parcheggio del Bingo di Pescara.

A sorprenderlo, nel pomeriggio di venerdì 24 marzo, è stata la polizia.

Gli agenti della squadra volante hanno effettuato un controllo in prossimità del parcheggio ubicato tra via Michelangelo e corso Vittorio Emanuele II, dove, in più occasioni, alcuni cittadini avevano lamentato la presenza di parcheggiatori abusivi.

I poliziotti hanno notato un cittadino che sostava in tale area, privo di documenti. A seguito degli accertamenti, l'uomo, un cittadino marocchino di 37 anni, sarebbe risultato inottemperante al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e, per tale motivo, è stato accompagnato nel centro di permanenza per rimpatri di potenza, allo scopo del successivo trasferimento nel Paese di origine.